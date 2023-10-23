Разработчик вакцины от коронавируса: обновленный «Спутник V» испытают на детях

Академик Гинцбург анонсировал испытания на детях обновленного «Спутника V»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, укол, прививка, шприц, медицинские перчатки, вакцинация
В испытаниях нового «Спутника V» примут участие 50 человек, сказал Александр Гинцбург Фото:

В России в ближайшее время начнут испытывать на детях обновленную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил академик РАН и разработчик вакцины Александр Гинцбург.

«Было получено разрешение на проведение исследования [обновленной вакцины] с участием детей старшего возраста. Мы завтра — послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом», — рассказал Александр Гинцбург в интервью РИА Новости. По его словам, в испытаниях будут участвовать 50 человек.

Ранее Гинцбург заявил, что с появлением новых штаммов коронавируса, наподобие «Кракена», «Спутник V» стал бесполезен против вируса. По словам эксперта, антигенный состав препарата нужно было поменять еще летом 2022 году, передает Life.

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В России в ближайшее время начнут испытывать на детях обновленную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил академик РАН и разработчик вакцины Александр Гинцбург. «Было получено разрешение на проведение исследования [обновленной вакцины] с участием детей старшего возраста. Мы завтра — послезавтра начинаем прививать детей новым антигенным вариантом», — рассказал Александр Гинцбург в интервью РИА Новости. По его словам, в испытаниях будут участвовать 50 человек. Ранее Гинцбург заявил, что с появлением новых штаммов коронавируса, наподобие «Кракена», «Спутник V» стал бесполезен против вируса. По словам эксперта, антигенный состав препарата нужно было поменять еще летом 2022 году, передает Life.
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