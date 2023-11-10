Baza: в Подмосковье сгорел склад авиакомпании S7. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
В Подмосковье произошел пожар на складе авиакомпании S7, пишет Baza (архивное фото) Фото:

Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье.

«У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские.

Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале.

Пожар проходил на площади в две тысячи квадратных метров. МЧС России сообщили о происшествии и начали тушение.

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Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье. «У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские. Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале. Пожар проходил на площади в две тысячи квадратных метров. МЧС России сообщили о происшествии и начали тушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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