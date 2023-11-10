Происшествия Пожары Baza: в Подмосковье сгорел склад авиакомпании S7. Видео 10 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + В Подмосковье произошел пожар на складе авиакомпании S7, пишет Baza (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье. «У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские. Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале. Пожар проходил на площади в две тысячи квадратных метров. МЧС России сообщили о происшествии и начали тушение. Склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины, сгорел в результате пожара. Склад располагался в Подмосковье. «У авиакомпании S7 в Подмосковье сгорел огромный склад с самолетными шинами», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что происшествие произошло в промышленной зоне «Технопарк» в поселке Горки Ленинские. Пожар удалось потушить к девяти часам утра при помощи девяти пожарных расчетов. Точная сумма ущерба пока неизвестна, передали в telegram-канале. Пожар проходил на площади в две тысячи квадратных метров. МЧС России сообщили о происшествии и начали тушение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям