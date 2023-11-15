Мособлсуд оставил в силе приговор Фургалу по делу об организации убийств

По всем обвинениям Фургалу грозит 22 года лишения свободы
новость из сюжетаДело экс-губернатора Фургала
Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств остается в силе. Соответствующее решение принял Московский областной суд. Ему грозит 22 года лишения свободы.
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