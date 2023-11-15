Мособлсуд оставил в силе приговор Фургалу по делу об организации убийств

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
По всем обвинениям Фургалу грозит 22 года лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Дело экс-губернатора Фургала

Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств остается в силе. Соответствующее решение принял Московский областной суд. Ему грозит 22 года лишения свободы.

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Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств остается в силе. Соответствующее решение принял Московский областной суд. Ему грозит 22 года лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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