Кремлю неизвестно о намерении Баку развязать войну против Армении

Кремлю неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле прокомментировали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о войне, которую Азербайджан якобы готовит против Армении Фото:

Кремлю ничего неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении, о чем на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве известно о совершено иных намерениях Баку.

«К сожалению, не знаком с такими заявлениями Азербайджана [о которых говорил Пашинян]. На государственном уровне мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится о завершении одного этапа и готовность к заключению мирного договора», — отметил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Но назвал подозрительным, что в Баку «начали на государственном уровне называть Армению Западным Азербайджаном», и это, по словам Пашиняна, похоже на «подготовку новой войны».

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Кремлю ничего неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении, о чем на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве известно о совершено иных намерениях Баку. «К сожалению, не знаком с такими заявлениями Азербайджана [о которых говорил Пашинян]. На государственном уровне мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится о завершении одного этапа и готовность к заключению мирного договора», — отметил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Но назвал подозрительным, что в Баку «начали на государственном уровне называть Армению Западным Азербайджаном», и это, по словам Пашиняна, похоже на «подготовку новой войны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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