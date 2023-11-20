Кремлю неизвестно о намерении Баку развязать войну против Армении

Кремлю неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении

20 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о войне, которую Азербайджан якобы готовит против Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремлю ничего неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении, о чем на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве известно о совершено иных намерениях Баку. «К сожалению, не знаком с такими заявлениями Азербайджана [о которых говорил Пашинян]. На государственном уровне мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится о завершении одного этапа и готовность к заключению мирного договора», — отметил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Но назвал подозрительным, что в Баку «начали на государственном уровне называть Армению Западным Азербайджаном», и это, по словам Пашиняна, похоже на «подготовку новой войны».

Кремлю ничего неизвестно о намерении Азербайджана развязать войну против Армении, о чем на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве известно о совершено иных намерениях Баку. «К сожалению, не знаком с такими заявлениями Азербайджана [о которых говорил Пашинян]. На государственном уровне мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится о завершении одного этапа и готовность к заключению мирного договора», — отметил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Но назвал подозрительным, что в Баку «начали на государственном уровне называть Армению Западным Азербайджаном», и это, по словам Пашиняна, похоже на «подготовку новой войны».