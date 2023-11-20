На Украине разоблачили преступную схему главы службы защиты информации. Фото

РБК Украина: главу службы защиты информации Украины уволили за воровство
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Главу службы защиты информации Украины и его зама подозревают в воровстве 62 млн гривен Фото:

Правительство Украины уволило Юрия Щиголя с поста председателя службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил кабмин страны. По данным СМИ, уволенных подозревают в присвоении средств на сумму более 62 миллионов гривен.

«Уволены: Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — сообщается в telegram-канале правительства. Там же сообщили об увольнении заместителя Щиголя — Виктора Жоры.

По данным источников «РБК Украина», НАБУ (национальное антикоррупционное агентство Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную схему с участием уволенных госслужащих. Их подозревают в присвоении более 62 миллионов гривен государственных средств.

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Правительство Украины уволило Юрия Щиголя с поста председателя службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил кабмин страны. По данным СМИ, уволенных подозревают в присвоении средств на сумму более 62 миллионов гривен. «Уволены: Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — сообщается в telegram-канале правительства. Там же сообщили об увольнении заместителя Щиголя — Виктора Жоры. По данным источников «РБК Украина», НАБУ (национальное антикоррупционное агентство Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную схему с участием уволенных госслужащих. Их подозревают в присвоении более 62 миллионов гривен государственных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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