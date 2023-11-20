Правительство Украины уволило Юрия Щиголя с поста председателя службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил кабмин страны. По данным СМИ, уволенных подозревают в присвоении средств на сумму более 62 миллионов гривен.
«Уволены: Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — сообщается в telegram-канале правительства. Там же сообщили об увольнении заместителя Щиголя — Виктора Жоры.
По данным источников «РБК Украина», НАБУ (национальное антикоррупционное агентство Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную схему с участием уволенных госслужащих. Их подозревают в присвоении более 62 миллионов гривен государственных средств.
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