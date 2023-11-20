На Украине разоблачили преступную схему главы службы защиты информации. Фото

РБК Украина: главу службы защиты информации Украины уволили за воровство

20 ноября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Главу службы защиты информации Украины и его зама подозревают в воровстве 62 млн гривен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Украины уволило Юрия Щиголя с поста председателя службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил кабмин страны. По данным СМИ, уволенных подозревают в присвоении средств на сумму более 62 миллионов гривен. «Уволены: Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — сообщается в telegram-канале правительства. Там же сообщили об увольнении заместителя Щиголя — Виктора Жоры. По данным источников «РБК Украина», НАБУ (национальное антикоррупционное агентство Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную схему с участием уволенных госслужащих. Их подозревают в присвоении более 62 миллионов гривен государственных средств. Фото: telegram-канал «РБК-Украина»

Правительство Украины уволило Юрия Щиголя с поста председателя службы специальной связи и защиты информации Украины, а также его заместителя Виктора Жору. Об этом сообщил кабмин страны. По данным СМИ, уволенных подозревают в присвоении средств на сумму более 62 миллионов гривен. «Уволены: Щиголь Юрий Федорович с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», — сообщается в telegram-канале правительства. Там же сообщили об увольнении заместителя Щиголя — Виктора Жоры. По данным источников «РБК Украина», НАБУ (национальное антикоррупционное агентство Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную схему с участием уволенных госслужащих. Их подозревают в присвоении более 62 миллионов гривен государственных средств.