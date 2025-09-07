Появились уникальные кадры с Путиным и Ким Чен Ыном на чаепитии

Появились кадры, как Владимир Путин и Ким Чен Ын пили чай после переговоров в резиденции российского президента. Их опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Наша программа нашла кадры, как лидеры России и КНДР после переговоров пили чай в резиденции президента России», — написал Зарубин в telegram-канале. На видео также видно, как президенты вместе едут на заднем сидении «Ауруса».
Ранее Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в пекинской резиденции Дяоюйтай, где обсудили вопросы сотрудничества между Россией и КНДР. После официальной части лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.
