В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для учителей и медиков

В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков по всей России. С соответствующей инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его заявление прозвучало после недавних слов президента страны Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Глава государства тогда предложил распространить льготную программу под 2% для всех сотрудников образования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии.
«Абсолютно правильные решения президента помогут развитию регионов. Я надеюсь, что последуют дальнейшие решения по льготной ипотеке и от правительства. Например, для педагогов и медиков по всей стране», — обозначил Сергей Миронов. Он напомнил, что сейчас существует специальная ипотечная программа для IT-специалистов со ставкой 6%, однако кадровый дефицит в школах и больницах не уступает уровню IT-отрасли.
Миронов указал, что более 72% молодых педагогов покидают школы в первые два года работы, а в здравоохранении не хватает свыше 70 тысяч специалистов. По его оценке, ипотека по ставке 5–6% могла бы привлечь новых работников в социально значимые сферы. Кроме того, «Справедливая Россия — За правду» предлагает вдвое снизить ставку семейной ипотеки, а для многодетных семей — полностью обнулить ее, поскольку нынешние 6% слишком высоки для большинства семей.
Парламентарий также подчеркнул необходимость жесткого контроля над ценами на жилье при расширении льготных программ. По его словам, чтобы снижение ставок не приводило к росту стоимости квартир, требуется государственное регулирование и ограничение прибыли девелоперов. В качестве альтернативного механизма решения жилищного вопроса Миронов предложил внедрение системы социальной аренды с правом выкупа, чтобы граждане могли выбирать между ипотекой и поэтапным выкупом жилья у государства.
