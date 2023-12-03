На Украине дали срок китайскому блогеру, снимавшему работу ПВО в Одессе

03 декабря 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Блогер из Китая получил срок на Украине за съемку работы ПВО, пишет «Страна.ua» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайскому блогеру, который записывал на видео работу ПВО в Одессе, был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы. Об этом стало известно из решения Приморского районного суда. «Приморский районный суд приговорил китайского блогера к пяти годам лишения свободы», — передает содержание решения суда «Страна.ua». Там добавили. что осужденный будет освобожден от отбытия наказания. Блогеру назначен один год испытательного срока, отмечается в вердикте суда.

Китайскому блогеру, который записывал на видео работу ПВО в Одессе, был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы. Об этом стало известно из решения Приморского районного суда. «Приморский районный суд приговорил китайского блогера к пяти годам лишения свободы», — передает содержание решения суда «Страна.ua». Там добавили. что осужденный будет освобожден от отбытия наказания. Блогеру назначен один год испытательного срока, отмечается в вердикте суда.