На Украине дали срок китайскому блогеру, снимавшему работу ПВО в Одессе

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу, stock
Блогер из Китая получил срок на Украине за съемку работы ПВО, пишет «Страна.ua» Фото:
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Китайскому блогеру, который записывал на видео работу ПВО в Одессе, был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы. Об этом стало известно из решения Приморского районного суда.

«Приморский районный суд приговорил китайского блогера к пяти годам лишения свободы», — передает содержание решения суда «Страна.ua». Там добавили. что осужденный будет освобожден от отбытия наказания. Блогеру назначен один год испытательного срока, отмечается в вердикте суда.

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Китайскому блогеру, который записывал на видео работу ПВО в Одессе, был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы. Об этом стало известно из решения Приморского районного суда. «Приморский районный суд приговорил китайского блогера к пяти годам лишения свободы», — передает содержание решения суда «Страна.ua». Там добавили. что осужденный будет освобожден от отбытия наказания. Блогеру назначен один год испытательного срока, отмечается в вердикте суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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