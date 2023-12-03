На Украине дали срок китайскому блогеру, снимавшему работу ПВО в Одессе

Блогер из Китая получил срок на Украине за съемку работы ПВО, пишет «Страна.ua»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Китайскому блогеру, который записывал на видео работу ПВО в Одессе, был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы. Об этом стало известно из решения Приморского районного суда.
«Приморский районный суд приговорил китайского блогера к пяти годам лишения свободы», — передает содержание решения суда «Страна.ua». Там добавили. что осужденный будет освобожден от отбытия наказания. Блогеру назначен один год испытательного срока, отмечается в вердикте суда.
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