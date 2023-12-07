Выросло число пострадавших при стрельбе в Брянске

Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, заявили в МВД
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Число пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в гимназии в Брянске, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в МВД.
«От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там добавили, что одноклассница стрелявшей, которая была тяжело ранена, скончалась.
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