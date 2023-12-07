Выросло число пострадавших при стрельбе в Брянске

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Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, заявили в МВД Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Число пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в гимназии в Брянске, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в МВД.

«От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там добавили, что одноклассница стрелявшей, которая была тяжело ранена, скончалась.

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Число пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в гимназии в Брянске, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в МВД. «От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там добавили, что одноклассница стрелявшей, которая была тяжело ранена, скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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