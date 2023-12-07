07 декабря 2023

Zeit: союзник Путина Орбан поставит ультиматум ЕС и Украине

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан хочет изменить Евросоюз, пишет Zeit Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий «прекрасные отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, угрожая применением права вето. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер.

«Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев — это фундаментальная ошибка», — заявил Ладурнер в статье для немецкой газеты Zeit.

По словам журналиста, Орбан может «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Украине, хоть для Брюсселя поддержка Киева и стала «экзистенциальной необходимостью». Автор статьи считает, что к этой мере премьер-министр Венгрии может прибегнуть, если будут проигнорированы его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза.

Орбан заявлял, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, и Киев очень далек от этого. Он выразил мнение, что переговоры «начинать нельзя», сравнив ситуацию с венгерской поговоркой. Помимо прочего, ЕС должен Венгрии, но одновременно отдает свои финансы Украине, отметил премьер.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий «прекрасные отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, угрожая применением права вето. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер. «Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев — это фундаментальная ошибка», — заявил Ладурнер в статье для немецкой газеты Zeit. По словам журналиста, Орбан может «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Украине, хоть для Брюсселя поддержка Киева и стала «экзистенциальной необходимостью». Автор статьи считает, что к этой мере премьер-министр Венгрии может прибегнуть, если будут проигнорированы его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза. Орбан заявлял, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, и Киев очень далек от этого. Он выразил мнение, что переговоры «начинать нельзя», сравнив ситуацию с венгерской поговоркой. Помимо прочего, ЕС должен Венгрии, но одновременно отдает свои финансы Украине, отметил премьер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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