Zeit: союзник Путина Орбан поставит ультиматум ЕС и Украине

08 декабря 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан хочет изменить Евросоюз, пишет Zeit Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий «прекрасные отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, угрожая применением права вето. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер. «Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев — это фундаментальная ошибка», — заявил Ладурнер в статье для немецкой газеты Zeit . По словам журналиста, Орбан может «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Украине, хоть для Брюсселя поддержка Киева и стала «экзистенциальной необходимостью». Автор статьи считает, что к этой мере премьер-министр Венгрии может прибегнуть, если будут проигнорированы его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза. Орбан заявлял, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, и Киев очень далек от этого. Он выразил мнение, что переговоры «начинать нельзя», сравнив ситуацию с венгерской поговоркой. Помимо прочего, ЕС должен Венгрии, но одновременно отдает свои финансы Украине, отметил премьер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий «прекрасные отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным, может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, угрожая применением права вето. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер. «Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев — это фундаментальная ошибка», — заявил Ладурнер в статье для немецкой газеты Zeit. По словам журналиста, Орбан может «угрожать» ЕС применением права вето на оказание помощи Украине, хоть для Брюсселя поддержка Киева и стала «экзистенциальной необходимостью». Автор статьи считает, что к этой мере премьер-министр Венгрии может прибегнуть, если будут проигнорированы его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза. Орбан заявлял, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, и Киев очень далек от этого. Он выразил мнение, что переговоры «начинать нельзя», сравнив ситуацию с венгерской поговоркой. Помимо прочего, ЕС должен Венгрии, но одновременно отдает свои финансы Украине, отметил премьер.