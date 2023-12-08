Эксперт по выживанию назвал современные способы согреться на морозе

Эксперт Халилов: согреться помогут грелки в виде стелек
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет Фото:

Существуют приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз безопаснее и комфортнее. Об этом рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов и порекомендовал использовать современные грелки.

«В туристических магазинах можно найти различные варианты грелок. С их помощью можно согреть все тело. Есть и химические грелки в виде стелек, которые будут работать половину суток», — заявил Халилов в интервью радио Sputnik.

Грелки, которые встраивают прямо в одежду, очень эффективны, считает эксперт. Он также отметил, что есть одежда и с подогревом. Она подключается через провода к пауэр-банку, и начинает нагреваться. Однако в такой одежде нельзя падать или мокнуть.

Если у человека нет технологической одежды, то ему поможет согреться правильно подобранный современный гардероб. Для городского человека важны пуховые куртки, утепленные ботинки и перчатки рукавицы. Также если человек голоден или стоит на месте, он будет мерзнуть, пояснил Халилов.

Во многие регионы России на этой неделе пришло аномальное похолодание. О наступлении холодов предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Существуют приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз безопаснее и комфортнее. Об этом рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов и порекомендовал использовать современные грелки. «В туристических магазинах можно найти различные варианты грелок. С их помощью можно согреть все тело. Есть и химические грелки в виде стелек, которые будут работать половину суток», — заявил Халилов в интервью радио Sputnik. Грелки, которые встраивают прямо в одежду, очень эффективны, считает эксперт. Он также отметил, что есть одежда и с подогревом. Она подключается через провода к пауэр-банку, и начинает нагреваться. Однако в такой одежде нельзя падать или мокнуть. Если у человека нет технологической одежды, то ему поможет согреться правильно подобранный современный гардероб. Для городского человека важны пуховые куртки, утепленные ботинки и перчатки рукавицы. Также если человек голоден или стоит на месте, он будет мерзнуть, пояснил Халилов. Во многие регионы России на этой неделе пришло аномальное похолодание. О наступлении холодов предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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