24 ноября 2023

В часть регионов РФ придет аномальное похолодание

Вильфанд: аномальное похолодание придет в Тверскую и Ярославские области
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, зима, кусты, снегопад, климат, кизильник
Аномальное похолодание придет в несколько регионов России Фото:

Жителей Тверской и Ярославской областей предупредили об аномальном похолодании. Также сильные холода придут в Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25—26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — морозы ожидаются до 12-15 градусов», — рассказал Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Отмечается, что на Сахалине температура опустится до -20 градусов, это ниже нормы на 6-7 градусов. На юге Хабаровского края и в Приморье также ожидается холодная погода. Аномалии будут от -5 до -6 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Тепло придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и оно будет сравнимо с температурой в начале октября.

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Жителей Тверской и Ярославской областей предупредили об аномальном похолодании. Также сильные холода придут в Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25—26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — морозы ожидаются до 12-15 градусов», — рассказал Вильфанд, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на Сахалине температура опустится до -20 градусов, это ниже нормы на 6-7 градусов. На юге Хабаровского края и в Приморье также ожидается холодная погода. Аномалии будут от -5 до -6 градусов. Ранее Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Тепло придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и оно будет сравнимо с температурой в начале октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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