В часть регионов РФ придет аномальное похолодание

Жителей Тверской и Ярославской областей предупредили об аномальном похолодании. Также сильные холода придут в Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25—26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — морозы ожидаются до 12-15 градусов», — рассказал Вильфанд, его слова передает ТАСС.
Отмечается, что на Сахалине температура опустится до -20 градусов, это ниже нормы на 6-7 градусов. На юге Хабаровского края и в Приморье также ожидается холодная погода. Аномалии будут от -5 до -6 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Тепло придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и оно будет сравнимо с температурой в начале октября.
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