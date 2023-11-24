В часть регионов РФ придет аномальное похолодание

Вильфанд: аномальное похолодание придет в Тверскую и Ярославские области

25 ноября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Аномальное похолодание придет в несколько регионов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Тверской и Ярославской областей предупредили об аномальном похолодании. Также сильные холода придут в Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25—26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — морозы ожидаются до 12-15 градусов», — рассказал Вильфанд, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на Сахалине температура опустится до -20 градусов, это ниже нормы на 6-7 градусов. На юге Хабаровского края и в Приморье также ожидается холодная погода. Аномалии будут от -5 до -6 градусов. Ранее Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Тепло придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и оно будет сравнимо с температурой в начале октября.

Жителей Тверской и Ярославской областей предупредили об аномальном похолодании. Также сильные холода придут в Приморский, Хабаровский края и на Сахалин. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25—26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы — морозы ожидаются до 12-15 градусов», — рассказал Вильфанд, его слова передает ТАСС. Отмечается, что на Сахалине температура опустится до -20 градусов, это ниже нормы на 6-7 градусов. На юге Хабаровского края и в Приморье также ожидается холодная погода. Аномалии будут от -5 до -6 градусов. Ранее Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Тепло придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, и оно будет сравнимо с температурой в начале октября.