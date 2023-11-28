Independent: российские войска окружили Авдеевку

28 ноября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Российские войска окружили Авдеевку со всех сторон, пишет The Independent Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России окружили Авдеевку и готовы к штурму города. Об этом написали в издании The Independent. «Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины «со всех сторон», — написали в издании. По данным СМИ, российские силы атаковали населенный пункт с донецкого направления и промзоны, которую недавно освободили. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. О взятии авдеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для ВСУ.

Вооруженные силы России окружили Авдеевку и готовы к штурму города. Об этом написали в издании The Independent. «Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины «со всех сторон», — написали в издании. По данным СМИ, российские силы атаковали населенный пункт с донецкого направления и промзоны, которую недавно освободили. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. О взятии авдеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для ВСУ.