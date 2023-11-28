Independent: российские войска окружили Авдеевку

Российские войска окружили Авдеевку со всех сторон, пишет The Independent
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России окружили Авдеевку и готовы к штурму города. Об этом написали в издании The Independent.
«Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины «со всех сторон», —
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
О взятии авдеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для ВСУ.
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