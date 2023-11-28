Independent: российские войска окружили Авдеевку

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Российские войска окружили Авдеевку со всех сторон, пишет The Independent Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России окружили Авдеевку и готовы к штурму города. Об этом написали в издании The Independent.

«Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины «со всех сторон», — написали в издании. По данным СМИ, российские силы атаковали населенный пункт с донецкого направления и промзоны, которую недавно освободили.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

О взятии авдеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для ВСУ.

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Вооруженные силы России окружили Авдеевку и готовы к штурму города. Об этом написали в издании The Independent. «Российские войска окружили город Авдеевка на востоке Украины «со всех сторон», — написали в издании. По данным СМИ, российские силы атаковали населенный пункт с донецкого направления и промзоны, которую недавно освободили. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. О взятии авдеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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