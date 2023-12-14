Сергей Гармаш оценил сериал «Слово пацана»

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Церемония открытия 16го кинофестиваля "Дух огня". Ханты-Мансийск, кинофестиваль, дух огня, церемония открытия, гармаш сергей
Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» замечательным Фото:

Народный артист России Сергей Гармаш, известный по роли Гены в экранизации «Чебурашки», оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал его замечательным.

«Выходит непростой, замечательный фильм „Слово пацана“ об истории наших 90-х годов. <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы [у их детей — прим. URA.RU] ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — подчеркнул Сергей Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме.

Он также отреагировал на попытки запретить сериал со стороны общественности. Им он иронично предложил начать с запрета романа российского писателя Федора Достоевского «Бесы».

Около 90% зрителей, посмотревших «Слово пацана», вступились за сериал. Они не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм, скорее наоборот.

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Народный артист России Сергей Гармаш, известный по роли Гены в экранизации «Чебурашки», оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал его замечательным. «Выходит непростой, замечательный фильм „Слово пацана“ об истории наших 90-х годов. <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы [у их детей — прим. URA.RU] ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — подчеркнул Сергей Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме. Он также отреагировал на попытки запретить сериал со стороны общественности. Им он иронично предложил начать с запрета романа российского писателя Федора Достоевского «Бесы». Около 90% зрителей, посмотревших «Слово пацана», вступились за сериал. Они не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм, скорее наоборот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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