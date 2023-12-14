Сергей Гармаш оценил сериал «Слово пацана»

14 декабря 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Сергей Гармаш назвал сериал «Слово пацана» замечательным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Народный артист России Сергей Гармаш, известный по роли Гены в экранизации «Чебурашки», оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал его замечательным. «Выходит непростой, замечательный фильм „Слово пацана“ об истории наших 90-х годов. <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы [у их детей — прим. URA.RU] ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — подчеркнул Сергей Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме. Он также отреагировал на попытки запретить сериал со стороны общественности. Им он иронично предложил начать с запрета романа российского писателя Федора Достоевского «Бесы». Около 90% зрителей, посмотревших «Слово пацана», вступились за сериал. Они не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм, скорее наоборот.

Народный артист России Сергей Гармаш, известный по роли Гены в экранизации «Чебурашки», оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал его замечательным. «Выходит непростой, замечательный фильм „Слово пацана“ об истории наших 90-х годов. <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы [у их детей — прим. URA.RU] ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — подчеркнул Сергей Гармаш в ходе заседания комитета по культуре в Госдуме. Он также отреагировал на попытки запретить сериал со стороны общественности. Им он иронично предложил начать с запрета романа российского писателя Федора Достоевского «Бесы». Около 90% зрителей, посмотревших «Слово пацана», вступились за сериал. Они не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм, скорее наоборот.