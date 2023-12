Силовики вызвали админов канала Brief после бегства гендиректора «Ленфильма». Инсайд

Силовики не хотят закрывать глаза на бегство Федора Щербакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правоохранительные органы вызвали администраторов telegram-канала Brief на беседу в рамках дел о вымогательстве. Об этом сообщают источники URA.RU, близкие к следствию. По их данным, это может быть связано с гендиректором «Ленфильма», владельцем медиахолдинга 1MI Федором Щербаковым, который покинул Россию в связи с уголовным делом в отношении его партнера по многим проектам, пиарщика Антона Сафонова. По данным источника, силовики недовольны тем, что Щербакову удалось скрыться от правосудия. Они хотели установить факт о размещении информации, которая помогла гендиректору «Ленфильма» сбежать из страны. Как говорит инсайдер, вызывают админов Brief не в первый раз: до этого они ходили на беседы летом. В Brief на вопросы URA.RU ответили, что «ничего не знают», но один из сотрудников telegram-канала подтвердил, что идут проверки. «Они связаны с бывшими работниками», — поделился он. Фото: страница Федора Щербакова, «Википедия» Есть версия, дополняет источник агентства, что на следствие пытаются оказывать давление, чтобы преследование не коснулось Щербакова. Предположительно, в этом может быть замешана его мать Марина Рыклина, которая сегодня является директором департамента по связям с общественностью Центробанка РФ. Ранее она работала пресс-секретарем Общественной палаты и МЧС (тогда структуру возглавлял Сергей Шойгу, нынешний глава Минобороны РФ) — об этом говорится на странице самого Щербакова в «Википедии». URA.RU попыталось связаться с ней, но на звонок и сообщение корреспондента она не ответила. Щербаков уехал в Турцию после того, как в конце октября получил предупреждение о грядущем аресте. В итоге в начале ноября был арестован его напарник Антон Сафонов, который вымогал деньги у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию развернул Щербаков, поскольку потерял многомиллионные контракты на пиар, а Сафонов был ее исполнителем. Гендиректор «Ленфильма» эту информацию отрицает. Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко рассказала корреспонденту агентства, что он находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно. Тем не менее, источник, близкий к киностудии, признался, что сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель.

