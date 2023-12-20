В Utair подготовили для жителей Тюмени и ХМАО новогоднее меню с сибасом на гриле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан "Гады". Екатеринбург, морепродукты, морские деликатесы, рыба, сибас, блюдо, еда
Кроме рыбы, в меню имеется стейк из говядины Фото:

В Utair подготовили для клиентов новогоднее меню с сибасом на гриле и стейками из говядины. Воспользоваться услугой могут пассажиры Тюмени, Сургута, Грозного, Москвы и Уфы, — указано в tg-канале авиакомпании.

«Попробуйте нежнейшее филе сибаса на гриле или сочные стейки из говядины, приготовленные по сибирским рецептам. Наши шеф-повара дополнили новогодние рационы традиционным салатом „Оливье“, пирожками с брусникой, фруктовой закуской и, конечно, ароматными мандаринами», — указано в посте.

Меню для пассажиров обновила не только Utair. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» разработала новый рацион питания для бизнес-класса, куда вошли зеленый боул с креветками, авокадо, киноа, шпинатом и брокколи, с кедровыми орехами и кунжутным соусом.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку. Впервые в своей истории авиагавань обслужила два миллиона пассажиров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Utair подготовили для клиентов новогоднее меню с сибасом на гриле и стейками из говядины. Воспользоваться услугой могут пассажиры Тюмени, Сургута, Грозного, Москвы и Уфы, — указано в tg-канале авиакомпании. «Попробуйте нежнейшее филе сибаса на гриле или сочные стейки из говядины, приготовленные по сибирским рецептам. Наши шеф-повара дополнили новогодние рационы традиционным салатом „Оливье“, пирожками с брусникой, фруктовой закуской и, конечно, ароматными мандаринами», — указано в посте. Меню для пассажиров обновила не только Utair. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» разработала новый рацион питания для бизнес-класса, куда вошли зеленый боул с креветками, авокадо, киноа, шпинатом и брокколи, с кедровыми орехами и кунжутным соусом. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку. Впервые в своей истории авиагавань обслужила два миллиона пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...