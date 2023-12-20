В Utair подготовили для жителей Тюмени и ХМАО новогоднее меню с сибасом на гриле

20 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Кроме рыбы, в меню имеется стейк из говядины Фото: Анна Майорова © URA.RU В Utair подготовили для клиентов новогоднее меню с сибасом на гриле и стейками из говядины. Воспользоваться услугой могут пассажиры Тюмени, Сургута, Грозного, Москвы и Уфы, — указано в tg-канале авиакомпании. «Попробуйте нежнейшее филе сибаса на гриле или сочные стейки из говядины, приготовленные по сибирским рецептам. Наши шеф-повара дополнили новогодние рационы традиционным салатом „Оливье“, пирожками с брусникой, фруктовой закуской и, конечно, ароматными мандаринами», — указано в посте. Меню для пассажиров обновила не только Utair. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» разработала новый рацион питания для бизнес-класса, куда вошли зеленый боул с креветками, авокадо, киноа, шпинатом и брокколи, с кедровыми орехами и кунжутным соусом. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку. Впервые в своей истории авиагавань обслужила два миллиона пассажиров.

В Utair подготовили для клиентов новогоднее меню с сибасом на гриле и стейками из говядины. Воспользоваться услугой могут пассажиры Тюмени, Сургута, Грозного, Москвы и Уфы, — указано в tg-канале авиакомпании. «Попробуйте нежнейшее филе сибаса на гриле или сочные стейки из говядины, приготовленные по сибирским рецептам. Наши шеф-повара дополнили новогодние рационы традиционным салатом „Оливье“, пирожками с брусникой, фруктовой закуской и, конечно, ароматными мандаринами», — указано в посте. Меню для пассажиров обновила не только Utair. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» разработала новый рацион питания для бизнес-класса, куда вошли зеленый боул с креветками, авокадо, киноа, шпинатом и брокколи, с кедровыми орехами и кунжутным соусом. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута поставил рекорд по пассажиропотоку. Впервые в своей истории авиагавань обслужила два миллиона пассажиров.