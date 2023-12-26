Росфинмониторинг объяснил экспортерам, как грамотно исполнить важный указ Путина

РФМ: экспортеры решают проблему «круговорота рублей» индивидуально
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, рубль, экономика, финансы, доллары, крупным планом, валюта, евроценты
Герман Негляд сообщил, что российские экспортеры могут обратиться в профильную комиссию при правительстве для решения «круговорота рублей» Фото:

Российские экспортеры могут устранить проблему «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки индивидуально через профильную комиссию при правительстве. Об этом заявил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой „круговорота рублей“ при исполнении президентского указа о репатриации валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке через профильную комиссию при правительстве», — заявил Негляд в беседе с РБК. Он подчеркнул, что проблемы с получением данных разрешений отсутствуют.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять ЦБ данные о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Российский глава 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские экспортеры могут устранить проблему «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки индивидуально через профильную комиссию при правительстве. Об этом заявил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд. «Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой „круговорота рублей“ при исполнении президентского указа о репатриации валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке через профильную комиссию при правительстве», — заявил Негляд в беседе с РБК. Он подчеркнул, что проблемы с получением данных разрешений отсутствуют. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять ЦБ данные о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Российский глава 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...