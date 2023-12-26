Росфинмониторинг объяснил экспортерам, как грамотно исполнить важный указ Путина

Российские экспортеры могут устранить проблему «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки индивидуально через профильную комиссию при правительстве. Об этом заявил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой „круговорота рублей“ при исполнении президентского указа о репатриации валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке через профильную комиссию при правительстве», — заявил Негляд в беседе с РБК. Он подчеркнул, что проблемы с получением данных разрешений отсутствуют.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять ЦБ данные о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Российский глава 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций.
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