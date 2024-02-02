Guardian: в украинских тюрьмах издеваются над заключенными, поддерживающими РФ

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Большинство высокопоставленных лиц смогли сбежать с Украины Фото:

В украинских тюрьмах заключенные, поддерживающие Россию, подвергаются нападению со стороны сокамерников. Об этом сообщили в газете The Guardian.

«Один заключенный-мужчина, приговоренный к 12 годам лишения свободы <…> подвергся нападению со стороны своих сокамерников. На его лбу они вытатуировали уничижительное слово для российских солдат, широко используемое на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что большинство высокопоставленных лиц, которые поддерживают РФ, смогли сбежать с Украины.

Ранее в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лире, передает «Национальная служба новостей». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что смерть Гонсало Лира в тюрьме является преступлением Киева.

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В украинских тюрьмах заключенные, поддерживающие Россию, подвергаются нападению со стороны сокамерников. Об этом сообщили в газете The Guardian. «Один заключенный-мужчина, приговоренный к 12 годам лишения свободы <…> подвергся нападению со стороны своих сокамерников. На его лбу они вытатуировали уничижительное слово для российских солдат, широко используемое на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что большинство высокопоставленных лиц, которые поддерживают РФ, смогли сбежать с Украины. Ранее в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лире, передает «Национальная служба новостей». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что смерть Гонсало Лира в тюрьме является преступлением Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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