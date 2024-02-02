В украинских тюрьмах заключенные, поддерживающие Россию, подвергаются нападению со стороны сокамерников. Об этом сообщили в газете The Guardian.
«Один заключенный-мужчина, приговоренный к 12 годам лишения свободы <…> подвергся нападению со стороны своих сокамерников. На его лбу они вытатуировали уничижительное слово для российских солдат, широко используемое на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что большинство высокопоставленных лиц, которые поддерживают РФ, смогли сбежать с Украины.
Ранее в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лире, передает «Национальная служба новостей». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что смерть Гонсало Лира в тюрьме является преступлением Киева.
В украинских тюрьмах заключенные, поддерживающие Россию, подвергаются нападению со стороны сокамерников. Об этом сообщили в газете The Guardian. «Один заключенный-мужчина, приговоренный к 12 годам лишения свободы <…> подвергся нападению со стороны своих сокамерников. На его лбу они вытатуировали уничижительное слово для российских солдат, широко используемое на Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что большинство высокопоставленных лиц, которые поддерживают РФ, смогли сбежать с Украины. Ранее в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лире, передает «Национальная служба новостей». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что смерть Гонсало Лира в тюрьме является преступлением Киева.