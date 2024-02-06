Куда школьники ХМАО отправляются на весенних каникулах

Школьники Сургута на весенних каникулах едут на выставку ВДНХ в Москву

06 февраля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Самые популярные направления у школьников ХМАО — это Москва, Санкт-Петербург и Казань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выставка ВДНХ в Москве, на которой представлена Югра, стала местом притяжения школьников из ХМАО на весенних каникулах. Также жители Сургута массово отправляют детей в Санкт-Петербург, Казань и Тобольск. О туристических направлениях, популярных у школьников региона, журналисту URA.RU рассказали в сургутском турагентстве «Наш Мир». «На весну супер популярные направления — это Казань, Санкт-Петербург и, конечно же, Москва из-за выставки-форума „Россия“. Посещение ВДНХ и экскурсия по выставке, где представлен наш регион, входит в программу тура. Туда уже в декабре были распроданы все путевки. В Казань также почти все группы уже закрыты. В Санкт-Петербург места еще есть, но их совсем немного», — рассказали в турагентстве. Популярность не теряют туры в Тобольск, куда уже заранее бронируют путевки. Как правило, в поездки школьники отправляются целыми классами, небольшими группами или вместе с родителями. Ранее URA.RU сообщало о том, что у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках. В турагентстве Soloway рассказали, что югорчане активно едут туда на горячие источники.

Выставка ВДНХ в Москве, на которой представлена Югра, стала местом притяжения школьников из ХМАО на весенних каникулах. Также жители Сургута массово отправляют детей в Санкт-Петербург, Казань и Тобольск. О туристических направлениях, популярных у школьников региона, журналисту URA.RU рассказали в сургутском турагентстве «Наш Мир». «На весну супер популярные направления — это Казань, Санкт-Петербург и, конечно же, Москва из-за выставки-форума „Россия“. Посещение ВДНХ и экскурсия по выставке, где представлен наш регион, входит в программу тура. Туда уже в декабре были распроданы все путевки. В Казань также почти все группы уже закрыты. В Санкт-Петербург места еще есть, но их совсем немного», — рассказали в турагентстве. Популярность не теряют туры в Тобольск, куда уже заранее бронируют путевки. Как правило, в поездки школьники отправляются целыми классами, небольшими группами или вместе с родителями. Ранее URA.RU сообщало о том, что у жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках. В турагентстве Soloway рассказали, что югорчане активно едут туда на горячие источники.