Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного даст возможность остановить стагнацию на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент [Украины Владимир Зеленский] не может себе позволить после двух лет конфликта, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — заявил Подоляк в ходе интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС. Он заявил, что Зеленский ищет решение продолжать конфликт, не допуская его заморозки, так как усталость, по его мнению, уже чувствуется и в украинской среде, и в западной коалиции.
Кроме отставки самого главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, комментарий депутатов приводило RT. Поводом для этих разговоров стала публикация в издании «Украинская правда», что Зеленский рассматривает увольнение начальника украинского генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
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