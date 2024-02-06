06 февраля 2024

Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного

Подоляк: отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Подоляк Михаил,  stock
Подоляк подтвердил, что Зеленский ищет как не допустить заморозки конфликта Фото:

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного даст возможность остановить стагнацию на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] не может себе позволить после двух лет конфликта, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — заявил Подоляк в ходе интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС. Он заявил, что Зеленский ищет решение продолжать конфликт, не допуская его заморозки, так как усталость, по его мнению, уже чувствуется и в украинской среде, и в западной коалиции.

Кроме отставки самого главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, комментарий депутатов приводило RT. Поводом для этих разговоров стала публикация в издании «Украинская правда», что Зеленский рассматривает увольнение начальника украинского генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

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Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного даст возможность остановить стагнацию на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Президент [Украины Владимир Зеленский] не может себе позволить после двух лет конфликта, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — заявил Подоляк в ходе интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС. Он заявил, что Зеленский ищет решение продолжать конфликт, не допуская его заморозки, так как усталость, по его мнению, уже чувствуется и в украинской среде, и в западной коалиции. Кроме отставки самого главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, комментарий депутатов приводило RT. Поводом для этих разговоров стала публикация в издании «Украинская правда», что Зеленский рассматривает увольнение начальника украинского генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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