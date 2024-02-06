Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного

Подоляк: отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

07 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Подоляк подтвердил, что Зеленский ищет как не допустить заморозки конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного даст возможность остановить стагнацию на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Президент [Украины Владимир Зеленский] не может себе позволить после двух лет конфликта, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — заявил Подоляк в ходе интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС. Он заявил, что Зеленский ищет решение продолжать конфликт, не допуская его заморозки, так как усталость, по его мнению, уже чувствуется и в украинской среде, и в западной коалиции. Кроме отставки самого главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, комментарий депутатов приводило RT. Поводом для этих разговоров стала публикация в издании «Украинская правда», что Зеленский рассматривает увольнение начальника украинского генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного даст возможность остановить стагнацию на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Президент [Украины Владимир Зеленский] не может себе позволить после двух лет конфликта, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — заявил Подоляк в ходе интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС. Он заявил, что Зеленский ищет решение продолжать конфликт, не допуская его заморозки, так как усталость, по его мнению, уже чувствуется и в украинской среде, и в западной коалиции. Кроме отставки самого главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, комментарий депутатов приводило RT. Поводом для этих разговоров стала публикация в издании «Украинская правда», что Зеленский рассматривает увольнение начальника украинского генштаба ВСУ Сергея Шапталы.