Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Менеджеры «Яндекса» получат 35% и станут крупнейшим среди пайщиков компании Фото:

Менеджеры компании «Яндекс» получат 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации. Это следует из материалов IT-компании.

«Доли в ЗПИФ будут распределены следующим образом: 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании», — приводит данные РБК. Отмечается, что основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа.

Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Подробнее о том, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией — в материале URA.RU.

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Менеджеры компании «Яндекс» получат 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации. Это следует из материалов IT-компании. «Доли в ЗПИФ будут распределены следующим образом: 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании», — приводит данные РБК. Отмечается, что основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Подробнее о том, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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