Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании

Менеджеры компании «Яндекс» получат 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации. Это следует из материалов IT-компании.
«Доли в ЗПИФ будут распределены следующим образом: 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании», — приводит данные РБК. Отмечается, что основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа.
Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Подробнее о том, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией — в материале URA.RU.
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