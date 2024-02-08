Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании

08 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Менеджеры «Яндекса» получат 35% и станут крупнейшим среди пайщиков компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Менеджеры компании «Яндекс» получат 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации. Это следует из материалов IT-компании. «Доли в ЗПИФ будут распределены следующим образом: 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании», — приводит данные РБК. Отмечается, что основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Подробнее о том, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией — в материале URA.RU.

Менеджеры компании «Яндекс» получат 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP и станут крупнейшим среди пайщиков компании после ее реструктуризации. Это следует из материалов IT-компании. «Доли в ЗПИФ будут распределены следующим образом: 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании», — приводит данные РБК. Отмечается, что основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Подробнее о том, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией — в материале URA.RU.