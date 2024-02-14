14 февраля 2024

Глава Минобороны Украины объявил о запуске коалиции ПВО из 15 стран

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Рустем Умеров. stock,  stock, умеров рустем
Рустем Умеров заявил о проведенных переговорах коалиции возможностей Фото:

Противовоздушная и противоракетная коалиция, состоящая из 15 стран приступила к работе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Провели переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем противовоздушную оборону. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал Умеров в соцсети.

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Противовоздушная и противоракетная коалиция, состоящая из 15 стран приступила к работе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Провели переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем противовоздушную оборону. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал Умеров в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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