Глава Минобороны Украины объявил о запуске коалиции ПВО из 15 стран

15 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров заявил о проведенных переговорах коалиции возможностей Фото: Официальный сайт президента Украины Противовоздушная и противоракетная коалиция, состоящая из 15 стран приступила к работе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Провели переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем противовоздушную оборону. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал Умеров в соцсети.

Противовоздушная и противоракетная коалиция, состоящая из 15 стран приступила к работе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Провели переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем противовоздушную оборону. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал Умеров в соцсети.