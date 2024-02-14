Глава Минобороны Украины объявил о запуске коалиции ПВО из 15 стран

Рустем Умеров заявил о проведенных переговорах коалиции возможностей
Противовоздушная и противоракетная коалиция, состоящая из 15 стран приступила к работе. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Провели переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем противовоздушную оборону. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал Умеров в соцсети.
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