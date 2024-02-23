Российские бойцы чудом спаслись на багги от дрона противника в Авдеевке. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Российским военным удалось избежать атаки дрона на багги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Авдеевке бойцы группировки ВС России «Центр» на багги увернулись от пикирующего на них дрона-камикадзе. В интернете опубликовали видео спасения военных от беспилотника.

«Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала „дымы“, устроив завесу. Все парни остались целы», — заявил РИА Новости боец с позывным «Весна».

На кадрах видно, как военные на багги замечают украинский БПЛА, после чего набирают скорость и маневрируют, чтобы уйти от дрона. Позже рядом с автомобилем раздается взрыв. Когда военные спаслись, они начали расспрашивать сослуживцев о состоянии после атаки.

Ранее стало известно об освобождении Россией Авдеевки в ДНР. Однако, несмотря на отход ВСУ из города украинские силы продолжают атаковать территорию. Поэтому российские бойцы продолжают уничтожать пехоту и технику Киева рядом с населенным пунктом, пишет Pravda.Ru.

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В Авдеевке бойцы группировки ВС России «Центр» на багги увернулись от пикирующего на них дрона-камикадзе. В интернете опубликовали видео спасения военных от беспилотника. «Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала „дымы“, устроив завесу. Все парни остались целы», — заявил РИА Новости боец с позывным «Весна». На кадрах видно, как военные на багги замечают украинский БПЛА, после чего набирают скорость и маневрируют, чтобы уйти от дрона. Позже рядом с автомобилем раздается взрыв. Когда военные спаслись, они начали расспрашивать сослуживцев о состоянии после атаки. Ранее стало известно об освобождении Россией Авдеевки в ДНР. Однако, несмотря на отход ВСУ из города украинские силы продолжают атаковать территорию. Поэтому российские бойцы продолжают уничтожать пехоту и технику Киева рядом с населенным пунктом, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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