Российские бойцы чудом спаслись на багги от дрона противника в Авдеевке. Видео

23 февраля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Российским военным удалось избежать атаки дрона на багги Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Авдеевке бойцы группировки ВС России «Центр» на багги увернулись от пикирующего на них дрона-камикадзе. В интернете опубликовали видео спасения военных от беспилотника. «Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала „дымы“, устроив завесу. Все парни остались целы», — заявил РИА Новости боец с позывным «Весна». На кадрах видно, как военные на багги замечают украинский БПЛА, после чего набирают скорость и маневрируют, чтобы уйти от дрона. Позже рядом с автомобилем раздается взрыв. Когда военные спаслись, они начали расспрашивать сослуживцев о состоянии после атаки. Ранее стало известно об освобождении Россией Авдеевки в ДНР. Однако, несмотря на отход ВСУ из города украинские силы продолжают атаковать территорию. Поэтому российские бойцы продолжают уничтожать пехоту и технику Киева рядом с населенным пунктом , пишет Pravda.Ru.

В Авдеевке бойцы группировки ВС России «Центр» на багги увернулись от пикирующего на них дрона-камикадзе. В интернете опубликовали видео спасения военных от беспилотника. «Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала „дымы“, устроив завесу. Все парни остались целы», — заявил РИА Новости боец с позывным «Весна». На кадрах видно, как военные на багги замечают украинский БПЛА, после чего набирают скорость и маневрируют, чтобы уйти от дрона. Позже рядом с автомобилем раздается взрыв. Когда военные спаслись, они начали расспрашивать сослуживцев о состоянии после атаки. Ранее стало известно об освобождении Россией Авдеевки в ДНР. Однако, несмотря на отход ВСУ из города украинские силы продолжают атаковать территорию. Поэтому российские бойцы продолжают уничтожать пехоту и технику Киева рядом с населенным пунктом, пишет Pravda.Ru.