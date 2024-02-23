В Авдеевке бойцы группировки ВС России «Центр» на багги увернулись от пикирующего на них дрона-камикадзе. В интернете опубликовали видео спасения военных от беспилотника.
«Ребята решили отстреливаться. Дрон разорвался всего в нескольких метрах от одного из бойцов, но он остался цел. Осколками повредило багги, ее пытались поставить на ход. Группа оперативно раскидала „дымы“, устроив завесу. Все парни остались целы», — заявил РИА Новости боец с позывным «Весна».
На кадрах видно, как военные на багги замечают украинский БПЛА, после чего набирают скорость и маневрируют, чтобы уйти от дрона. Позже рядом с автомобилем раздается взрыв. Когда военные спаслись, они начали расспрашивать сослуживцев о состоянии после атаки.
Ранее стало известно об освобождении Россией Авдеевки в ДНР. Однако, несмотря на отход ВСУ из города украинские силы продолжают атаковать территорию. Поэтому российские бойцы продолжают
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