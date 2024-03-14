Чем известен новый глава «Интер РАО»: от электромонтера до вице-губернатора Петербурга

В «Интер РАО» появится новый гендиректор

15 марта 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Дрегваль станет главой энергетической компании «Интер РАО» Фото: Анна Майорова © URA.RU В энергетической компании «Интер РАО» произошли кадровые перестановки. Борис Ковальчук покинул пост главы, а его место занял бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. URA.RU собрало информацию о том, как новый гендиректор прошел путь от электромонтера до своей нынешней должности. Смена гендиректора «Интер РАО» Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Он проработал на этом месте 15 лет и был представлен к шести наградам. Сейчас ему прочат место руководителя «Газпрома». Пост Ковальчука займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. В 2024 году он по собственному желанию ушел в отставку и теперь переходит в управление «Интер РАО». Какое образование у Дрегваля Сергей Дрегваль родился 21 сентября 1971 года в городе Джанкой Крымской области УССР. В 1996 году он получил высшее образование по специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов», а в 2005 году по «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Путь от томской энергокомпании до вице-губернатора Всего в электроэнергетике Дрегваль проработал более 21 года. Сначала он работал в Нижневартовске на должности электромонтера, потом стал главным энергетиком. Так началась его карьера на руководящих должностях. В 2003 году Дрегваль устроился заместителем начальника службы энергосбыта компании «Энергонефть-Томск», а после добился должности начальника. Далее в 2007 году он был заместителем генерального директора в Томской энергосбытовой компании, став, впоследствии, коммерческим директором. В 2011 году он пришел на пост первого заместителя управляющего директора ОАО «Алтайэнергосбыт» и поднялся до главы предприятия. После череды удачных повышений в карьере Дрегваль ушел в руководство ОАО «Оборонэнергосбыт», который скандально известен хищениями экс-министра обороны Сердюкова. Спустя один год, это место было покинуто и заменено на ОАО «МРСК Урала» в должности генерального директора, где он был переизбран и на второй срок. Работая там, Дрегваль вошел в попечительский совет хоккейного клуба «Автомобилист» и возглавил делегацию «МРСК Урала» на международном форуме «Электрические сети-2018». С 2021 года Дрегваль занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего энергетику. Однако в 2024 году покинул свой пост по собственному желанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В энергетической компании «Интер РАО» произошли кадровые перестановки. Борис Ковальчук покинул пост главы, а его место занял бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. URA.RU собрало информацию о том, как новый гендиректор прошел путь от электромонтера до своей нынешней должности. Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Он проработал на этом месте 15 лет и был представлен к шести наградам. Сейчас ему прочат место руководителя «Газпрома». Пост Ковальчука займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. В 2024 году он по собственному желанию ушел в отставку и теперь переходит в управление «Интер РАО». Сергей Дрегваль родился 21 сентября 1971 года в городе Джанкой Крымской области УССР. В 1996 году он получил высшее образование по специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов», а в 2005 году по «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Всего в электроэнергетике Дрегваль проработал более 21 года. Сначала он работал в Нижневартовске на должности электромонтера, потом стал главным энергетиком. Так началась его карьера на руководящих должностях. В 2003 году Дрегваль устроился заместителем начальника службы энергосбыта компании «Энергонефть-Томск», а после добился должности начальника. Далее в 2007 году он был заместителем генерального директора в Томской энергосбытовой компании, став, впоследствии, коммерческим директором. В 2011 году он пришел на пост первого заместителя управляющего директора ОАО «Алтайэнергосбыт» и поднялся до главы предприятия. После череды удачных повышений в карьере Дрегваль ушел в руководство ОАО «Оборонэнергосбыт», который скандально известен хищениями экс-министра обороны Сердюкова. Спустя один год, это место было покинуто и заменено на ОАО «МРСК Урала» в должности генерального директора, где он был переизбран и на второй срок. Работая там, Дрегваль вошел в попечительский совет хоккейного клуба «Автомобилист» и возглавил делегацию «МРСК Урала» на международном форуме «Электрические сети-2018». С 2021 года Дрегваль занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего энергетику. Однако в 2024 году покинул свой пост по собственному желанию.