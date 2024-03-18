18 марта 2024

В Сербии подсветили резиденцию президента цветами флага РФ. Фото

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Российский триколор появился на сербской резиденции Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Палата Республики, резиденция президента Республики Сербской, была подсвечена цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщило политическое объединение Союз независимых социал-демократов (СНСД), возглавляемое президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

«Сегодня вечером [18 марта] Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Также [здание подсвечивается] в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», — приводит слова пресс-служба СНСД в соцсети Х.

Милорад Додик выразил мнение, что избрание Путина говорит о большом доверии к нему со стороны российского народа. Это вызвало положительную реакцию у сербов, которые считают его выдающимся лидером и надежным другом, добавил Додик.

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Палата Республики, резиденция президента Республики Сербской, была подсвечена цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщило политическое объединение Союз независимых социал-демократов (СНСД), возглавляемое президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. «Сегодня вечером [18 марта] Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Также [здание подсвечивается] в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», — приводит слова пресс-служба СНСД в соцсети Х. Милорад Додик выразил мнение, что избрание Путина говорит о большом доверии к нему со стороны российского народа. Это вызвало положительную реакцию у сербов, которые считают его выдающимся лидером и надежным другом, добавил Додик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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