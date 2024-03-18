Палата Республики, резиденция президента Республики Сербской, была подсвечена цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщило политическое объединение Союз независимых социал-демократов (СНСД), возглавляемое президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
«Сегодня вечером [18 марта] Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Также [здание подсвечивается] в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», — приводит слова пресс-служба СНСД в соцсети Х.
Милорад Додик выразил мнение, что избрание Путина говорит о большом доверии к нему со стороны российского народа. Это вызвало положительную реакцию у сербов, которые считают его выдающимся лидером и надежным другом, добавил Додик.
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