В Сербии подсветили резиденцию президента цветами флага РФ. Фото

19 марта 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Российский триколор появился на сербской резиденции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Палата Республики, резиденция президента Республики Сербской, была подсвечена цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщило политическое объединение Союз независимых социал-демократов (СНСД), возглавляемое президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. «Сегодня вечером [18 марта] Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Также [здание подсвечивается] в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», — приводит слова пресс-служба СНСД в соцсети Х. Милорад Додик выразил мнение, что избрание Путина говорит о большом доверии к нему со стороны российского народа. Это вызвало положительную реакцию у сербов, которые считают его выдающимся лидером и надежным другом, добавил Додик. Фото: аккаунт @MiloradDodik в соцсети Х, https://twitter.com/MiloradDodik/status/1769798928696770809 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палата Республики, резиденция президента Республики Сербской, была подсвечена цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщило политическое объединение Союз независимых социал-демократов (СНСД), возглавляемое президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. «Сегодня вечером [18 марта] Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Также [здание подсвечивается] в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», — приводит слова пресс-служба СНСД в соцсети Х. Милорад Додик выразил мнение, что избрание Путина говорит о большом доверии к нему со стороны российского народа. Это вызвало положительную реакцию у сербов, которые считают его выдающимся лидером и надежным другом, добавил Додик.