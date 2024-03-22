Курганский боец СВО с позывным Француз показал, как работает челябинская разработка — насадку на автомат Калашникова для метания ручных гранат. Видео с испытанием специального устройства опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Данный военный девайс создали специалисты предприятий из Челябинской области.
«Новый интересный гаджет для АК от моего друга Француза. Дальность от 60 до 100 метров. Вот такая игрушка», — говорится в группе патриотическо-благотворительной организации, которую создал участник СВО Александр Пылков. На видео боец Француз показал, что устройство «мортирка» накручивается на ствол автомата и в него помещается ручная граната для дальнейшего метания.
Ранее URA.RU писало, что курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов Калашникова. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера.
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