Курганский боец СВО Француз показал работу челябинской разработки на фронте. Видео

22 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Курганский боец показал работу средства для метания гранат Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец СВО с позывным Француз показал, как работает челябинская разработка — насадку на автомат Калашникова для метания ручных гранат. Видео с испытанием специального устройства опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Данный военный девайс создали специалисты предприятий из Челябинской области. «Новый интересный гаджет для АК от моего друга Француза. Дальность от 60 до 100 метров. Вот такая игрушка», — говорится в группе патриотическо-благотворительной организации, которую создал участник СВО Александр Пылков. На видео боец Француз показал, что устройство «мортирка» накручивается на ствол автомата и в него помещается ручная граната для дальнейшего метания. Ранее URA.RU писало, что курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов Калашникова. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец СВО с позывным Француз показал, как работает челябинская разработка — насадку на автомат Калашникова для метания ручных гранат. Видео с испытанием специального устройства опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Данный военный девайс создали специалисты предприятий из Челябинской области. «Новый интересный гаджет для АК от моего друга Француза. Дальность от 60 до 100 метров. Вот такая игрушка», — говорится в группе патриотическо-благотворительной организации, которую создал участник СВО Александр Пылков. На видео боец Француз показал, что устройство «мортирка» накручивается на ствол автомата и в него помещается ручная граната для дальнейшего метания. Ранее URA.RU писало, что курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов Калашникова. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера.