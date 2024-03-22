Курганский боец СВО Француз показал работу челябинской разработки на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Курганский боец показал работу средства для метания гранат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец СВО с позывным Француз показал, как работает челябинская разработка — насадку на автомат Калашникова для метания ручных гранат. Видео с испытанием специального устройства опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Данный военный девайс создали специалисты предприятий из Челябинской области.

«Новый интересный гаджет для АК от моего друга Француза. Дальность от 60 до 100 метров. Вот такая игрушка», — говорится в группе патриотическо-благотворительной организации, которую создал участник СВО Александр Пылков. На видео боец Француз показал, что устройство «мортирка» накручивается на ствол автомата и в него помещается ручная граната для дальнейшего метания.

Ранее URA.RU писало, что курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов Калашникова. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский боец СВО с позывным Француз показал, как работает челябинская разработка — насадку на автомат Калашникова для метания ручных гранат. Видео с испытанием специального устройства опубликовано в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Данный военный девайс создали специалисты предприятий из Челябинской области. «Новый интересный гаджет для АК от моего друга Француза. Дальность от 60 до 100 метров. Вот такая игрушка», — говорится в группе патриотическо-благотворительной организации, которую создал участник СВО Александр Пылков. На видео боец Француз показал, что устройство «мортирка» накручивается на ствол автомата и в него помещается ручная граната для дальнейшего метания. Ранее URA.RU писало, что курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов Калашникова. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...