В мире Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по Газе 22 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по Газе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, связанного с войной на Ближнем Востоке. Одной из причин для блокировки стало отсутствие пункта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе, в котором не содержалось требования прекратить огонь в анклаве», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Трансляция его выступления размещена в telegram-канале постпредства ООН. Он подчеркнул, что данный документ является очередным подтверждением американского лукавства. Этот документ показывает тот факт, что Вашингтон официально одобряет проведение военной операции Израиля в секторе Газа. Война на Ближнем Востоке была начала в октябре прошлого года. США начали поддерживать Израиль в первые дни с начала конфликта. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС хочет, чтобы Россия стала основным участником, который поспособствует урегулированию конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, связанного с войной на Ближнем Востоке. Одной из причин для блокировки стало отсутствие пункта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе, в котором не содержалось требования прекратить огонь в анклаве», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Трансляция его выступления размещена в telegram-канале постпредства ООН. Он подчеркнул, что данный документ является очередным подтверждением американского лукавства. Этот документ показывает тот факт, что Вашингтон официально одобряет проведение военной операции Израиля в секторе Газа. Война на Ближнем Востоке была начала в октябре прошлого года. США начали поддерживать Израиль в первые дни с начала конфликта. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС хочет, чтобы Россия стала основным участником, который поспособствует урегулированию конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям