Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по Газе

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Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, связанного с войной на Ближнем Востоке. Одной из причин для блокировки стало отсутствие пункта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе, в котором не содержалось требования прекратить огонь в анклаве», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Трансляция его выступления размещена в telegram-канале постпредства ООН.

Он подчеркнул, что данный документ является очередным подтверждением американского лукавства. Этот документ показывает тот факт, что Вашингтон официально одобряет проведение военной операции Израиля в секторе Газа.

Война на Ближнем Востоке была начала в октябре прошлого года. США начали поддерживать Израиль в первые дни с начала конфликта. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС хочет, чтобы Россия стала основным участником, который поспособствует урегулированию конфликта.

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Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, связанного с войной на Ближнем Востоке. Одной из причин для блокировки стало отсутствие пункта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе, в котором не содержалось требования прекратить огонь в анклаве», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Трансляция его выступления размещена в telegram-канале постпредства ООН. Он подчеркнул, что данный документ является очередным подтверждением американского лукавства. Этот документ показывает тот факт, что Вашингтон официально одобряет проведение военной операции Израиля в секторе Газа. Война на Ближнем Востоке была начала в октябре прошлого года. США начали поддерживать Израиль в первые дни с начала конфликта. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС хочет, чтобы Россия стала основным участником, который поспособствует урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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