Россия и Китай заблокировали проект резолюции США, связанного с войной на Ближнем Востоке. Одной из причин для блокировки стало отсутствие пункта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции США по Газе, в котором не содержалось требования прекратить огонь в анклаве», — подчеркнул Дмитрий Полянский. Трансляция его выступления размещена в telegram-канале постпредства ООН.
Он подчеркнул, что данный документ является очередным подтверждением американского лукавства. Этот документ показывает тот факт, что Вашингтон официально одобряет проведение военной операции Израиля в секторе Газа.
Война на Ближнем Востоке была начала в октябре прошлого года. США начали поддерживать Израиль в первые дни с начала конфликта. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС хочет, чтобы Россия стала основным участником, который поспособствует урегулированию конфликта.
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