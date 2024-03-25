В Германии предупредили о возможных терактах после событий в «Крокусе»

Spiegel: теракты могут повториться в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террористы
В Германии считают высокой угрозу новых терактов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

«Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока.

Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...