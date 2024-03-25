В Германии предупредили о возможных терактах после событий в «Крокусе»

Spiegel: теракты могут повториться в Европе

25 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

В Германии считают высокой угрозу новых терактов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT.