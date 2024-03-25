В Германии предупредили о возможных терактах после событий в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.
«Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока.
Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT.
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
После теракта в «Крокус Сити Холле» нападения могут повториться в Европе. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. «Это нападение вызывает опасения, что серьезные акты насилия со стороны исламистов могут повториться в Западной Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что исследователь терроризма Питер Нейман из Королевского колледжа Лондона, отвечая на вопрос, как он оценивает угрозу терроризма в Германии, ответил, что она довольно высока. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще около 200 человек ранены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы противостоят всем имеющимся угрозам, работают не покладая рук, передает RT.