Польша похвасталась «пасхальным подарком» от США в виде танков Abrams

Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х.
Польша получила новые танки М1А1 Abrams от США и сравнила их с пасхальным подарком. Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х.
Видео с разгрузкой танков на железной дороге опубликовано на странице бригады. К ролику следует комментарий польских военных: «А что вам принесет пасхальный зайчик?» в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в Польше поднята авиация из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил.
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