Польша похвасталась «пасхальным подарком» от США в виде танков Abrams

Польша получила от США новые танки М1А1 Abrams
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НАТО. Москва. stock, зима, нато, nato, танк, абрамс, abrams,  stock
Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х. Фото:

Польша получила новые танки М1А1 Abrams от США и сравнила их с пасхальным подарком. Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х.

Видео с разгрузкой танков на железной дороге опубликовано на странице бригады. К ролику следует комментарий польских военных: «А что вам принесет пасхальный зайчик?» в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в Польше поднята авиация из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил.

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Польша получила новые танки М1А1 Abrams от США и сравнила их с пасхальным подарком. Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х. Видео с разгрузкой танков на железной дороге опубликовано на странице бригады. К ролику следует комментарий польских военных: «А что вам принесет пасхальный зайчик?» в соцсети X. Ранее сообщалось, что в Польше поднята авиация из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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