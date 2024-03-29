Польша похвасталась «пасхальным подарком» от США в виде танков Abrams

Польша получила от США новые танки М1А1 Abrams

29 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша получила новые танки М1А1 Abrams от США и сравнила их с пасхальным подарком. Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х. Видео с разгрузкой танков на железной дороге опубликовано на странице бригады. К ролику следует комментарий польских военных: «А что вам принесет пасхальный зайчик?» в соцсети X. Ранее сообщалось, что в Польше поднята авиация из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша получила новые танки М1А1 Abrams от США и сравнила их с пасхальным подарком. Видео с разгрузкой новых танков опубликовано в сети Х. Видео с разгрузкой танков на железной дороге опубликовано на странице бригады. К ролику следует комментарий польских военных: «А что вам принесет пасхальный зайчик?» в соцсети X. Ранее сообщалось, что в Польше поднята авиация из-за «интенсивной активности РФ». Об этом заявило оперативное командование польских Вооруженных сил.