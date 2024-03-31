31 марта 2024

Социологи зафиксировали рост тревоги после теракта в «Крокусе»

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Концерт памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл концерт памяти, крокус сити холл волонтеры
Респонденты назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием недели Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В России в первые дни после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с 34 до 45% выросло число людей, испытывающих тревогу. Число спокойных россиян, соответственно, снизилось с 58 до 51%. Об этом говорят опросы фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

«В первые дни после теракта тех, кто испытывал тревогу, стало больше на 8 п. п.: рост с 34% 10 марта до 42% 25 марта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опросы фонда. Число спокойных россиян среди опрошенных снизилось с 58 до 51%.

Пока социологи из ФОМа, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Инсомар» не озвучили данные о реакции общества на сам теракт. При этом за период 22—25 марта 34% респондентов назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием. Далее идет спецоперация на Украине (21%) и выборы президента (13%).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. По данным МЧС России на 30 марта, в результате теракта 144 человека погибли, 551 пострадал. Как установили в Следственном комитете России, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом, пишет RT.

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В России в первые дни после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с 34 до 45% выросло число людей, испытывающих тревогу. Число спокойных россиян, соответственно, снизилось с 58 до 51%. Об этом говорят опросы фонда «Общественное мнение» (ФОМ). «В первые дни после теракта тех, кто испытывал тревогу, стало больше на 8 п. п.: рост с 34% 10 марта до 42% 25 марта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опросы фонда. Число спокойных россиян среди опрошенных снизилось с 58 до 51%. Пока социологи из ФОМа, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Инсомар» не озвучили данные о реакции общества на сам теракт. При этом за период 22—25 марта 34% респондентов назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием. Далее идет спецоперация на Украине (21%) и выборы президента (13%). Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. По данным МЧС России на 30 марта, в результате теракта 144 человека погибли, 551 пострадал. Как установили в Следственном комитете России, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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