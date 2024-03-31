Социологи зафиксировали рост тревоги после теракта в «Крокусе»

01 апреля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Респонденты назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием недели Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В России в первые дни после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с 34 до 45% выросло число людей, испытывающих тревогу. Число спокойных россиян, соответственно, снизилось с 58 до 51%. Об этом говорят опросы фонда «Общественное мнение» (ФОМ). «В первые дни после теракта тех, кто испытывал тревогу, стало больше на 8 п. п.: рост с 34% 10 марта до 42% 25 марта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опросы фонда. Число спокойных россиян среди опрошенных снизилось с 58 до 51%. Пока социологи из ФОМа, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Инсомар» не озвучили данные о реакции общества на сам теракт. При этом за период 22—25 марта 34% респондентов назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием. Далее идет спецоперация на Украине (21%) и выборы президента (13%). Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. По данным МЧС России на 30 марта, в результате теракта 144 человека погибли, 551 пострадал. Как установили в Следственном комитете России, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в первые дни после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с 34 до 45% выросло число людей, испытывающих тревогу. Число спокойных россиян, соответственно, снизилось с 58 до 51%. Об этом говорят опросы фонда «Общественное мнение» (ФОМ). «В первые дни после теракта тех, кто испытывал тревогу, стало больше на 8 п. п.: рост с 34% 10 марта до 42% 25 марта», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опросы фонда. Число спокойных россиян среди опрошенных снизилось с 58 до 51%. Пока социологи из ФОМа, а также Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и «Инсомар» не озвучили данные о реакции общества на сам теракт. При этом за период 22—25 марта 34% респондентов назвали трагедию в Подмосковье самым запоминающимся событием. Далее идет спецоперация на Украине (21%) и выборы президента (13%). Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие сначала открыли стрельбу по людям, после подожгли здание. По данным МЧС России на 30 марта, в результате теракта 144 человека погибли, 551 пострадал. Как установили в Следственном комитете России, действия обвиняемых в совершении теракта через Telegram координировал мужчина под псевдонимом, пишет RT.