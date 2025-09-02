Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, присоединилась к своему отцу в ходе его визита в Китай. Сообщается, что это первый случай, когда представитель молодого поколения семьи Ким сопровождает руководителя страны в официальной зарубежной поездке. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай», — говорится в сообщении агентства. Дочь северокорейского лидера находится в его составе делегации. Данный факт позволяет наблюдателям расценивать ее присутствие как знаковое событие, выходящее за рамки частного семейного визита.
В Китае проходит саммит ШОС. В ходе него планируется двусторонняя встреча между лидером КНДР и президентом РФ Владимиром Путиным. Освещают ход саммита корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
