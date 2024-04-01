Главное о СВО к вечеру 1 апреля: девять белгородцев пострадали после атаки ВСУ

Гладков сообщил о девятерых пострадавших в ходе обстрела Белгородской области

01 апреля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил о девятерых пострадавших в результате удара по Белгородской области Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрела региона пострадали девять человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 1 апреля. Девять пострадавших в ходе обстрела Белгородской области В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу. Гладков добавил, что остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь. ВС России ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге Российские военные ударили по аэропорту Кривого Рога. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости. Он подчеркнул, что есть данные, что аэропорт использовали Воздушные силы Украины. Удар по автомобильному мосту Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе авиаударом уничтожили автомобильный мост, передает РИА Новости. По его словам, через него шло основное снабжение украинских войск на данном направлении запорожского фронта. Генерал ВСУ раскрыл правду про Зеленского и Залужного Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил эксглавкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения. Украинский лидер, по словам Кривоноса, никогда не признается в содеянном, а Залужный продолжит молчать. ВСУ продолжают терять западную технику под Авдеевкой Очередной американский танк Abrams уничтожен на авдеевском направлении. Кроме того, ВС РФ под Авдеевкой заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение нескольким формированиям украинских войск, в результате чего киевский режим лишился большого количества техники и живой силы, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрела региона пострадали девять человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 1 апреля. В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу. Гладков добавил, что остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь. Российские военные ударили по аэропорту Кривого Рога. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости. Он подчеркнул, что есть данные, что аэропорт использовали Воздушные силы Украины. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе авиаударом уничтожили автомобильный мост, передает РИА Новости. По его словам, через него шло основное снабжение украинских войск на данном направлении запорожского фронта. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил эксглавкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения. Украинский лидер, по словам Кривоноса, никогда не признается в содеянном, а Залужный продолжит молчать. Очередной американский танк Abrams уничтожен на авдеевском направлении. Кроме того, ВС РФ под Авдеевкой заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение нескольким формированиям украинских войск, в результате чего киевский режим лишился большого количества техники и живой силы, передает Пятый канал.