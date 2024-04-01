01 апреля 2024

Южная Корея вводит санкции против двух физических лиц из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Южная Корея ввела санкции против двух российских физических и двух юридических лиц, а также двух судов из-за якобы сотрудничества с КНДР. Среди них — главы компании Intellekt Сергея Козлова. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики.

Ограничения затронут суда Lady R и Angara, компании Intellekt и Sodeistvie. Санкции вводятся против главы компании Intellekt Сергея Козлова и главы Sodeistvie Александра Панфилова, говорится в сообщении.

Как пишут в МИД, санкции против судов введены из-за якобы причастности к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей», что нарушает санкции СБ ООН против КНДР. Там уточняется, что против двух организаций и двух физлиц из РФ санкции введены за поиск «финансирования для ядерной и ракетной программ» КНДР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами обвинения США о поставке КНДР боеприпасов в РФ. Он также отметил, что Москве нет дела до злости и паники Вашингтона по поводу контактов России и Северной Кореи.

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Южная Корея ввела санкции против двух российских физических и двух юридических лиц, а также двух судов из-за якобы сотрудничества с КНДР. Среди них — главы компании Intellekt Сергея Козлова. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики. Ограничения затронут суда Lady R и Angara, компании Intellekt и Sodeistvie. Санкции вводятся против главы компании Intellekt Сергея Козлова и главы Sodeistvie Александра Панфилова, говорится в сообщении. Как пишут в МИД, санкции против судов введены из-за якобы причастности к перевозке «военных предметов между РФ и Северной Кореей», что нарушает санкции СБ ООН против КНДР. Там уточняется, что против двух организаций и двух физлиц из РФ санкции введены за поиск «финансирования для ядерной и ракетной программ» КНДР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами обвинения США о поставке КНДР боеприпасов в РФ. Он также отметил, что Москве нет дела до злости и паники Вашингтона по поводу контактов России и Северной Кореи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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