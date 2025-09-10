Россиянин пытался провезти за границу редкие часы со столетней историей

Сотрудники Минераловодской таможни возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей против 44-летнего россиянина, который пытался вывезти в Турцию четыре антикварных карманных часов, которым более ста лет. Об этом сообщает Федеральной таможенной службы России. Нарушение выявили при досмотре мужчины на «зеленом коридоре» аэропорта Минеральные Воды.
«Антикварные карманные часы не дали вывезти в Турцию минераловодские таможенники. <...> Нарушителем оказался 44-летний гражданин РФ. Три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul инспекторы выявили при контроле его багажа на „зеленом“ коридоре с помощью рентгенустановки», — передает telegram-канал таможенной службы. Экспертиза показала, что изделия имеют значительную историческую и художественную ценность.
Как рассказал сам россиянин таможенникам, он собирался перевезти часы в качестве подарка сыну на свадьбу и не знал о необходимости декларирования таких предметов. Уникальные часы Longines выполнены в серебряных корпусах с белым эмалевым циферблатом, а британские часы имеют редкий корпус с позолотой и гравировкой.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.
Согласно российскому законодательству, все предметы бытового назначения, созданные более 100 лет назад, признаются культурными ценностями и требуют специального разрешения на вывоз за границу. Для этого пассажиру необходимо подать таможенную декларацию и заключение Министерства культуры РФ или его территориальных органов по результатам экспертизы.
