Кремль подтвердил рекомендацию Подносовой на пост главы ВС РФ

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Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФ Фото:

Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле.

«Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ.

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Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой

Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360.

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Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле. «Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ. Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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