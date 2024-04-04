Общество Кремль подтвердил рекомендацию Подносовой на пост главы ВС РФ 04 апреля 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФ Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле. «Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ. Новость по теме Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле. «Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ. Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям