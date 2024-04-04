Кремль подтвердил рекомендацию Подносовой на пост главы ВС РФ

Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФФото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле.
«Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ.
Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Кандидатура Ирины Подносовой была рекомендована на пост главы Верховного суда комиссией при президенте России Владимире Путине. Об этом рассказали в Кремле. «Решением Комиссии кандидатура Подносовой рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — говорится в сообщении. До этого о рекомендации сообщали источники СМИ. Место главы Верховного суда стало вакатным после смерти председателя Вячеслава Лебедева. Он занял это место во время президентства Бориса Ельцина. Сейчас Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность, пишет телеканал 360.