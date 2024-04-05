Голубев: восемь человек пострадали от детонации дрона в Ростовской области

Восемь человек пострадали из-за детонации боеприпаса на одном из беспилотников, который упал ранее в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.
«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падение дрона.
Сейчас в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Идет следствие.
Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Глава региона сообщил, что было сбито 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция.
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Восемь человек пострадали из-за детонации боеприпаса на одном из беспилотников, который упал ранее в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падение дрона. Сейчас в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Идет следствие. Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Глава региона сообщил, что было сбито 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция.