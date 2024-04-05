Голубев: восемь человек пострадали от детонации дрона в Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
На помощь направлены дополнительные бригады медиков, заявил Василий Голубев Фото:

Восемь человек пострадали из-за детонации боеприпаса на одном из беспилотников, который упал ранее в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падение дрона.

Сейчас в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Идет следствие.

Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Глава региона сообщил, что было сбито 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восемь человек пострадали из-за детонации боеприпаса на одном из беспилотников, который упал ранее в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие проводили следственные действия на месте падение дрона. Сейчас в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Идет следствие. Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Глава региона сообщил, что было сбито 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...