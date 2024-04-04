В Ростовской области сбили свыше 40 дронов ВСУ

05 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Василий Голубев в своем официальном telegram-канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Василий Голубев в своем официальном telegram-канал.