В Ростовской области сбили свыше 40 дронов ВСУ

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», —
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