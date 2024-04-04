04 апреля 2024

В Ростовской области сбили свыше 40 дронов ВСУ

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Василий Голубев в своем официальном telegram-канал.

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше 40 беспилотников ВСУ в Морозовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Василий Голубев в своем официальном telegram-канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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