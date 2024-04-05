Следователи изучают вещдоки, изъятые у подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Бастрыкину доложили о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»

05 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Следователи проверяют вещдоки из «Крокуса» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Криминалисты СКР приступили к изучению вещественных доказательств, связанных с терактом в «Крокусе». Об этом сообщили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Красногорске. «Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Также проводятся экспертные исследования», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком» . Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Несколько человек ворвались на концертную площадку и начали стрелять по людям. По официальным данным, 144 человека погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминалисты СКР приступили к изучению вещественных доказательств, связанных с терактом в «Крокусе». Об этом сообщили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Красногорске. «Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Также проводятся экспертные исследования», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Несколько человек ворвались на концертную площадку и начали стрелять по людям. По официальным данным, 144 человека погибли.