Следователи изучают вещдоки, изъятые у подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Бастрыкину доложили о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Следователи проверяют вещдоки из «Крокуса» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Криминалисты СКР приступили к изучению вещественных доказательств, связанных с терактом в «Крокусе». Об этом сообщили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Красногорске.

«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Также проводятся экспертные исследования», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Несколько человек ворвались на концертную площадку и начали стрелять по людям. По официальным данным, 144 человека погибли.

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Криминалисты СКР приступили к изучению вещественных доказательств, связанных с терактом в «Крокусе». Об этом сообщили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Красногорске. «Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений. Также проводятся экспертные исследования», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Несколько человек ворвались на концертную площадку и начали стрелять по людям. По официальным данным, 144 человека погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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