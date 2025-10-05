Лжеродственница Шойгу обманула десятки россиян

В России женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек, представляясь родственницей министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Саида Ярахмедова.
По словам адвоката, представляющего интересы троих потерпевших, женщина сменила паспортные данные и получила документы на имя Шерье Шойгу. После этого она завела новых знакомых и предлагала им инвестировать в бизнес, обещая стабильный ежемесячный доход. Вскоре после получения средств женщина перестала выходить на связь.
Суммы, вложенные потерпевшими, варьируются от одного до 1,5 миллиона рублей. Всего, по данным адвоката, пострадали несколько десятков человек. По факту мошенничества подано заявление в полицию, расследование продолжается
