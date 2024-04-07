Число пострадавших от паводка в Орске резко выросло

Число пострадавших из-за паводка жителей Орска выросло до 99
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Все 99 человек обратились за медпомощью (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Число пострадавших из-за паводка в Орске достигло 99 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов РИА Новости. Он уточнил, что все граждане обратились за медпомощью, однако их состояние не вызывает опасений. Кроме того, шесть взрослых и трое детей госпитализированы.

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Число пострадавших из-за паводка в Орске достигло 99 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов РИА Новости. Он уточнил, что все граждане обратились за медпомощью, однако их состояние не вызывает опасений. Кроме того, шесть взрослых и трое детей госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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