Число пострадавших от паводка в Орске резко выросло

Все 99 человек обратились за медпомощью (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Число пострадавших из-за паводка в Орске достигло 99 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов РИА Новости. Он уточнил, что все граждане обратились за медпомощью, однако их состояние не вызывает опасений. Кроме того, шесть взрослых и трое детей госпитализированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.