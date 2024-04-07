Число пострадавших от паводка в Орске резко выросло

Число пострадавших из-за паводка жителей Орска выросло до 99

07 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Все 99 человек обратились за медпомощью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Число пострадавших из-за паводка в Орске достигло 99 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов РИА Новости. Он уточнил, что все граждане обратились за медпомощью, однако их состояние не вызывает опасений. Кроме того, шесть взрослых и трое детей госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших из-за паводка в Орске достигло 99 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов РИА Новости. Он уточнил, что все граждане обратились за медпомощью, однако их состояние не вызывает опасений. Кроме того, шесть взрослых и трое детей госпитализированы.