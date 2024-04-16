РФ официально пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Франция выслала России официальное приглашение Фото:

Российскую Федерацию официально пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Она состоится 6 июня.

«Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня», — сообщили организаторы мероприятия. Сообщение передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение еще не поступало.

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Российскую Федерацию официально пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Она состоится 6 июня. «Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня», — сообщили организаторы мероприятия. Сообщение передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение еще не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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