РФ официально пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии

Франция выслала России официальное приглашение
Российскую Федерацию официально пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Она состоится 6 июня.
«Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня», — сообщили организаторы мероприятия. Сообщение передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение еще не поступало.
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