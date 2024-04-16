РФ официально пригласили на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии

16 апреля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Франция выслала России официальное приглашение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российскую Федерацию официально пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Она состоится 6 июня. «Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня», — сообщили организаторы мероприятия. Сообщение передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение еще не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскую Федерацию официально пригласили на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. Она состоится 6 июня. «Россия официально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня», — сообщили организаторы мероприятия. Сообщение передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что приглашение еще не поступало.