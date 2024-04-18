Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на отток денег ЕС в США

Европейский союз ежегодно терпит убытки в размере 300 млрд евро из-за оттока капитала в Соединенные Штаты, что негативно сказывается на финансовой системе и конкурентоспособности европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводит
Глава Еврокомиссии выразила мнение о необходимости завершения создания «Союза рынков капитала ЕС», который поможет унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Так ЕК хочет облегчить кредитование и предоставить единые правила банкротства для компаний.
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