Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на отток денег ЕС в США

19 апреля 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен недовольна уходом денег ЕС в США Фото: Официальный сайт Европарламента Европейский союз ежегодно терпит убытки в размере 300 млрд евро из-за оттока капитала в Соединенные Штаты, что негативно сказывается на финансовой системе и конкурентоспособности европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводит официальный сайт ЕК. Глава Еврокомиссии выразила мнение о необходимости завершения создания «Союза рынков капитала ЕС», который поможет унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Так ЕК хочет облегчить кредитование и предоставить единые правила банкротства для компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз ежегодно терпит убытки в размере 300 млрд евро из-за оттока капитала в Соединенные Штаты, что негативно сказывается на финансовой системе и конкурентоспособности европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводит официальный сайт ЕК. Глава Еврокомиссии выразила мнение о необходимости завершения создания «Союза рынков капитала ЕС», который поможет унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Так ЕК хочет облегчить кредитование и предоставить единые правила банкротства для компаний.