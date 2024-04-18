18 апреля 2024

Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на отток денег ЕС в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен недовольна уходом денег ЕС в США Фото:

Европейский союз ежегодно терпит убытки в размере 300 млрд евро из-за оттока капитала в Соединенные Штаты, что негативно сказывается на финансовой системе и конкурентоспособности европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводит официальный сайт ЕК.

Глава Еврокомиссии выразила мнение о необходимости завершения создания «Союза рынков капитала ЕС», который поможет унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Так ЕК хочет облегчить кредитование и предоставить единые правила банкротства для компаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз ежегодно терпит убытки в размере 300 млрд евро из-за оттока капитала в Соединенные Штаты, что негативно сказывается на финансовой системе и конкурентоспособности европейских компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — сказала фон дер Ляйен, ее слова приводит официальный сайт ЕК. Глава Еврокомиссии выразила мнение о необходимости завершения создания «Союза рынков капитала ЕС», который поможет унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Так ЕК хочет облегчить кредитование и предоставить единые правила банкротства для компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...