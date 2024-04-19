112: Любовь Успенская срочно обратилась к медикам

Певица обратилась к медикам из-за плохого самочувствия
Российская певица Любовь Успенская экстренно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием», — говорится в сообщении. Официально информация о состоянии артистки, однако, подтверждена не была.
Врачи оказывают певице необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о госпитализации Успенской, заявляют в telegram-канале.
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