112: Любовь Успенская срочно обратилась к медикам

19 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Певица обратилась к медикам из-за плохого самочувствия Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская певица Любовь Успенская экстренно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием», — говорится в сообщении. Официально информация о состоянии артистки, однако, подтверждена не была. Врачи оказывают певице необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о госпитализации Успенской, заявляют в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Любовь Успенская экстренно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием», — говорится в сообщении. Официально информация о состоянии артистки, однако, подтверждена не была. Врачи оказывают певице необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о госпитализации Успенской, заявляют в telegram-канале.