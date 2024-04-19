19 апреля 2024

112: Любовь Успенская срочно обратилась к медикам

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Певица обратилась к медикам из-за плохого самочувствия Фото:

Российская певица Любовь Успенская экстренно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием», — говорится в сообщении. Официально информация о состоянии артистки, однако, подтверждена не была.

Врачи оказывают певице необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о госпитализации Успенской, заявляют в telegram-канале.

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Российская певица Любовь Успенская экстренно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Певица Любовь Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием», — говорится в сообщении. Официально информация о состоянии артистки, однако, подтверждена не была. Врачи оказывают певице необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о госпитализации Успенской, заявляют в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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