Справедливое возмездие настигнет всех участников теракта в «Крокусе»: главные заявления Путина. Видео

Путин: спецслужбы продолжают выяснять детали теракта в «Крокус Сити Холле»

24 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Борьба с терроризмом остается главной задачей XXI века, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Никто из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», не уйдет от справедливого возмездия. Спецслужбы РФ продолжают расследование, идет выяснение всех деталей. URA.RU приводит главные заявление президента России Владимира Путина из видеообращения, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Теракт в «Крокусе» Российские спецслужбы продолжают выяснять все детали этого подлого преступления, отметил Путин. Следствие устанавливает имена всех заказчиков, спонсоров и участников. Никто из них не уйдет от справедливого возмездия. Террористы все чаще стали прибегать к все более изощренным и варварским методам. Это наглядно показал теракт 22 марта. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века В нынешнем веке терроризм остается одной из самых серьезных угроз. Террористы стремятся разрушить основы конституционного строя и дестабилизировать суверенные государства. За подрывами, поджогами и убийствами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, отметил глава России. Приоритетной на встрече станет тема информационной безопасности. «Тема актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик», — подчеркнул Владимир Путин. Запись обращения доступна на сайте Кремля . Глава РФ сообщил, что Москва готова тесно сотрудничать для обеспечения глобальной безопасности. Он отметил, что Россия готова к тесному сотрудничеству для строительства нового многополярного мира. «Уверен, что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете», — заявил Владимир Путин. Участникам он пожелал успехов. Сохранение духовных ценностей укрепляет суверенитет государства Последовательно и независимо развиваются именно те страны, которые сохранили свою идентичность, свои ценности. Путин заявил, что память о прошлом особо важна, если страна хочет уважительно относиться к другим государствам. Чему посвящено мероприятие в Санкт-Петербурге Днем ранее в Санкт-Петербурге открылась международная встреча представителей по безопасности. Она будет работать до 25 апреля. Участникам в ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглый столов предстоит проанализировать ситуацию в мире, обсудить ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности. В том числе, попробовать найти ответы на наиболее острые современные вызовы. На ней присутствуют секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, профильные вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб, а также представители международных организаций. Российскую сторону будет представлять секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никто из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», не уйдет от справедливого возмездия. Спецслужбы РФ продолжают расследование, идет выяснение всех деталей. URA.RU приводит главные заявление президента России Владимира Путина из видеообращения, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российские спецслужбы продолжают выяснять все детали этого подлого преступления, отметил Путин. Следствие устанавливает имена всех заказчиков, спонсоров и участников. Никто из них не уйдет от справедливого возмездия. Террористы все чаще стали прибегать к все более изощренным и варварским методам. Это наглядно показал теракт 22 марта. В нынешнем веке терроризм остается одной из самых серьезных угроз. Террористы стремятся разрушить основы конституционного строя и дестабилизировать суверенные государства. За подрывами, поджогами и убийствами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, отметил глава России. Приоритетной на встрече станет тема информационной безопасности. «Тема актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик», — подчеркнул Владимир Путин. Запись обращения доступна на сайте Кремля. Глава РФ сообщил, что Москва готова тесно сотрудничать для обеспечения глобальной безопасности. Он отметил, что Россия готова к тесному сотрудничеству для строительства нового многополярного мира. «Уверен, что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете», — заявил Владимир Путин. Участникам он пожелал успехов. Последовательно и независимо развиваются именно те страны, которые сохранили свою идентичность, свои ценности. Путин заявил, что память о прошлом особо важна, если страна хочет уважительно относиться к другим государствам. Днем ранее в Санкт-Петербурге открылась международная встреча представителей по безопасности. Она будет работать до 25 апреля. Участникам в ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглый столов предстоит проанализировать ситуацию в мире, обсудить ключевые вопросы глобальной и региональной стабильности. В том числе, попробовать найти ответы на наиболее острые современные вызовы. На ней присутствуют секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, профильные вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб, а также представители международных организаций. Российскую сторону будет представлять секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.