Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года

22 мая 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья, в который вошли семь регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путин стратегию развития Приазовья. Туда включены семь российских регионов. «В Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Здесь находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано в telegram-канале АСИ. Приазовье, согласно сообщению, рассматривается в качестве макрорегиона. Он включает в себя семь субъектов РФ. Речь идет о ЛНР и ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях, Краснодарском крае и Крыме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путин стратегию развития Приазовья. Туда включены семь российских регионов. «В Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Здесь находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути», — говорится в тексте сообщения. Оно опубликовано в telegram-канале АСИ. Приазовье, согласно сообщению, рассматривается в качестве макрорегиона. Он включает в себя семь субъектов РФ. Речь идет о ЛНР и ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях, Краснодарском крае и Крыме.