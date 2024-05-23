23 мая 2024

Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

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Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ
Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности директора департамента контроля правительства России Евгения Дербенева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в тексте. Дербенев стал директором департамента контроля в 2020 году после работы в секретариате первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).

Также 22 мая Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Он был назначен на эту должность в апреле 2016 года.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности директора департамента контроля правительства России Евгения Дербенева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в тексте. Дербенев стал директором департамента контроля в 2020 году после работы в секретариате первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов). Также 22 мая Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Он был назначен на эту должность в апреле 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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