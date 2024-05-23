Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности директора департамента контроля правительства России Евгения Дербенева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в тексте. Дербенев стал директором департамента контроля в 2020 году после работы в секретариате первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).
Также 22 мая Мишустин освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Он был назначен на эту должность в апреле 2016 года.
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