Фигурант дела главного кадровика Минобороны Мартиросян обжаловал арест

28 мая 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Проходящий по делу Кузнецова (на фото) фигурант обжаловал арест Фото: Минобороны РФ Фигурант дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Басманном суде города Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Ранее Кузнецов был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, кадровик Минобороны получал средства от коммерческих организаций за совершения действий в их пользу. Свою деятельность он осуществлял в период с 2021 по 2023 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурант дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Басманном суде города Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Ранее Кузнецов был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, кадровик Минобороны получал средства от коммерческих организаций за совершения действий в их пользу. Свою деятельность он осуществлял в период с 2021 по 2023 годы.