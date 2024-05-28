Фигурант дела главного кадровика Минобороны Мартиросян обжаловал арест

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Проходящий по делу Кузнецова (на фото) фигурант обжаловал арест Фото:

Фигурант дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Басманном суде города Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС.

Ранее Кузнецов был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, кадровик Минобороны получал средства от коммерческих организаций за совершения действий в их пользу. Свою деятельность он осуществлял в период с 2021 по 2023 годы.

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Фигурант дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Басманном суде города Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Ранее Кузнецов был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, кадровик Минобороны получал средства от коммерческих организаций за совершения действий в их пользу. Свою деятельность он осуществлял в период с 2021 по 2023 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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