Путин вместе с «ЕР» решит одну из главных проблем российских деревень

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, расширяющий зону покрытия связи

29 мая 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» разработала законопроект, которая позволит охватить интернетом отдаленные российские регионы Фото: Илья Московец © URA.RU Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, позволяющий заметно расширить в стране зону покрытия сотовой связью и интернетом. Соответствующий проект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, который призывал организовать доступ к высокоскоростному интернету по всей России. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Изменения законодательства о связи — важный шаг для выполнения этой задачи [расширения зоны покрытия] и устранения цифрового неравенства в регионах», — подчеркнул Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он участвовал в разработке данной инициативы. В настоящий момент все еще остаются территории, где нет связи совсем. Новый проект позволит решить данную проблему. Секретарь генсовета партии пояснил, что новый законодательный проект позволит устранить разногласия между представителя дорожной сферы и связи. Пока что, уточнил Турчак, сохраняются разногласия между связистами и дорожниками. Именно они и не позволяют массово организовывать необходимую инфраструктуру по расширению интернета на дорогах и трассах, которые прилегают к отдаленным населенным пунктам. В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин уточнил, что уже на сегодня федеральные автодороги оснащены связью примерно на 75%. Тем не менее, рассказал он, вдоль региональных дорог этот показатель заметно меньше. «Часто водители не могут поймать сеть, чтобы вызвать экстренные службы. Закон об автодорогах затрудняет размещение базовых станций, которые передают сигнал. Мы вносим изменения, которые исправляют это и прописывают права и обязанности операторов по установке в полосах автомобильного отвода соответствующей инфраструктуры», — сказал Сидякин. Отмечается, что новый законопроект разработан совместно с представителями Минцифры и Минтранса РФ. Новая инициатива также одобрена российским правительством. «Изменения законодательства о связи — важный шаг <…> для устранения цифрового неравенства в регионах», — подчеркнул Андрей Турчак. Ранее Путин поручил обеспечить граждан высокоскоростным интернетом по всей территории страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, позволяющий заметно расширить в стране зону покрытия сотовой связью и интернетом. Соответствующий проект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, который призывал организовать доступ к высокоскоростному интернету по всей России. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Изменения законодательства о связи — важный шаг для выполнения этой задачи [расширения зоны покрытия] и устранения цифрового неравенства в регионах», — подчеркнул Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он участвовал в разработке данной инициативы. В настоящий момент все еще остаются территории, где нет связи совсем. Новый проект позволит решить данную проблему. Секретарь генсовета партии пояснил, что новый законодательный проект позволит устранить разногласия между представителя дорожной сферы и связи. Пока что, уточнил Турчак, сохраняются разногласия между связистами и дорожниками. Именно они и не позволяют массово организовывать необходимую инфраструктуру по расширению интернета на дорогах и трассах, которые прилегают к отдаленным населенным пунктам. В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин уточнил, что уже на сегодня федеральные автодороги оснащены связью примерно на 75%. Тем не менее, рассказал он, вдоль региональных дорог этот показатель заметно меньше. «Часто водители не могут поймать сеть, чтобы вызвать экстренные службы. Закон об автодорогах затрудняет размещение базовых станций, которые передают сигнал. Мы вносим изменения, которые исправляют это и прописывают права и обязанности операторов по установке в полосах автомобильного отвода соответствующей инфраструктуры», — сказал Сидякин. Отмечается, что новый законопроект разработан совместно с представителями Минцифры и Минтранса РФ. Новая инициатива также одобрена российским правительством. «Изменения законодательства о связи — важный шаг <…> для устранения цифрового неравенства в регионах», — подчеркнул Андрей Турчак. Ранее Путин поручил обеспечить граждан высокоскоростным интернетом по всей территории страны.