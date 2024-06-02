Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленскому недостаточно наносить удары только по приграничным территориям РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что стране недостаточно разрешения наносить удары только по приграничным территориям России. Ранее США согласились на подобные действия, при которых планировалось использовать артиллерийский ракетный комплекс HIMARS.

«Мы благодарны президенту [США Джо] Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону, по приграничью с Украиной. Достаточно ли этого? Нет», — заявил Зеленский во время выступления на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву вести контрбатарейную борьбу у границы с Харьковской областью. В Пентагоне отметили, что позже уточнят, куда в России Украина может бить американским оружием. Однако при этом запрет на использование дальнобойного оружия и систем ПВО еще в силе.

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что стране недостаточно разрешения наносить удары только по приграничным территориям России. Ранее США согласились на подобные действия, при которых планировалось использовать артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. «Мы благодарны президенту [США Джо] Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону, по приграничью с Украиной. Достаточно ли этого? Нет», — заявил Зеленский во время выступления на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву вести контрбатарейную борьбу у границы с Харьковской областью. В Пентагоне отметили, что позже уточнят, куда в России Украина может бить американским оружием. Однако при этом запрет на использование дальнобойного оружия и систем ПВО еще в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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