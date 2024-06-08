Тюменские медики будут лечить детей, которых нашли в свердловском лесу

Тюменские медики взяли под наблюдение детей, которые несколько дней провели в лесу в Свердловской области. Об этом сообщил инфоцентр региона.
«Ребят доставили ТЦМК Свердловской области в Тюмень 8 июня. Сейчас они находятся под присмотром медиков. Получают всю необходимую помощь в профильном отделении», — написало правительство в telegram-канале.
Брата и сестру доставили в тюменскую больницу на вертолете Центра медицины катастроф. По словам врачей, состояние ребят средней степени тяжести. Жизни и здоровью угрозы нет.
Детей нашли 8 июня и отвезли в Слободо-Туринскую больницу в Свердловской области. Там их допросили следователи в рамках уголовного дела по факту пропажи. Сообщается, что детей нашел волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» из Екатеринбурга. Подробнее о ЧП — в трансляции URA.RU.
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