08 июня 2024

Тюменские медики будут лечить детей, которых нашли в свердловском лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Детей перевезли в тюменскую больницу Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Тюменские медики взяли под наблюдение детей, которые несколько дней провели в лесу в Свердловской области. Об этом сообщил инфоцентр региона.

«Ребят доставили ТЦМК Свердловской области в Тюмень 8 июня. Сейчас они находятся под присмотром медиков. Получают всю необходимую помощь в профильном отделении», — написало правительство в telegram-канале.

Брата и сестру доставили в тюменскую больницу на вертолете Центра медицины катастроф. По словам врачей, состояние ребят средней степени тяжести. Жизни и здоровью угрозы нет.

Детей нашли 8 июня и отвезли в Слободо-Туринскую больницу в Свердловской области. Там их допросили следователи в рамках уголовного дела по факту пропажи. Сообщается, что детей нашел волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» из Екатеринбурга. Подробнее о ЧП — в трансляции URA.RU.

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Тюменские медики взяли под наблюдение детей, которые несколько дней провели в лесу в Свердловской области. Об этом сообщил инфоцентр региона. «Ребят доставили ТЦМК Свердловской области в Тюмень 8 июня. Сейчас они находятся под присмотром медиков. Получают всю необходимую помощь в профильном отделении», — написало правительство в telegram-канале. Брата и сестру доставили в тюменскую больницу на вертолете Центра медицины катастроф. По словам врачей, состояние ребят средней степени тяжести. Жизни и здоровью угрозы нет. Детей нашли 8 июня и отвезли в Слободо-Туринскую больницу в Свердловской области. Там их допросили следователи в рамках уголовного дела по факту пропажи. Сообщается, что детей нашел волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» из Екатеринбурга. Подробнее о ЧП — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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